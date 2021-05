VIDEO: Městský autobus prorazil plot a zastavil se o dům Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Městský autobus prorazil plot a zastavil se o dům

Do betonového plotu a následně i do rodinného domu narazil v pondělí odpoledne autobus městské hromadné dopravy. K nehodě došlo na křižovatce Na Jarově a Květinková. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění, ovšem co bylo příčinou nehody je stále v šetření dopravních policistů.

video: iDNES.tv