VIDEO: Absolutní neúcta k životu, řekl soudce o mladistvém, který zavinil smrtící pád v metru Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Absolutní neúcta k životu, řekl soudce o mladistvém, který zavinil smrtící pád v metru

Sedmnáctiletý mladík, který loni v lednu strčil cestujícího do kolejiště v pražském metru, půjde za smrtelné ublížení na zdraví na 3,5 roku do vězení. Trest mu dnes potvrdil odvolací pražský vrchní soud. Muž, kterého mladík ve stanici metra Anděl shodil, zemřel pod koly projíždějící vlakové soupravy. Jeho manželce a synům musí odsouzený zaplatit 1,15 milionu korun. Podle předsedy senátu Vladimíra Krále spáchal mladý muž čin kvůli malicherné zámince. "Dal najevo svou absolutní neúctu k životu druhého," prohlásil. Nevyhověl proto mladíkovu odvolání, ve kterém tvrdil, že dostal nepřiměřeně přísný trest. Podle Krále prvoinstanční soud uznal polehčující okolnosti, tedy omluvu a snahu přispět rodině náhradou škody. Zároveň se podrobně zabýval i vinou mladého muže a dospěl k závěru, že fatální následek byl způsoben nedbalostí. Uznal ho proto vinným z ublížení na zdraví a výtržnictví, za což mu hrozil roční až pětiletý trest. Dospělý by mohl být odsouzen až na 16 let. /ČTK/

video: Jiří Pánek, Peter Antalík, iDNES.tv