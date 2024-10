VIDEO: Muž chtěl spáchat sebevraždu. Do kolejiště ale spadl dřív, než přijel vlak Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Muž chtěl spáchat sebevraždu. Do kolejiště ale spadl dřív, než přijel vlak

Do kolejiště metra spadl další člověk, tentokráte ve stanici Florenc. Viděl to jeden z cestujících, který ho ještě přímo při pádu snažil zachytit, ale to se mu nepovedlo. Nicméně naprosto okamžitě a bez jediného zaváhání zmačkl tlačítko nouze, které bylo umístěné na konci nástupiště. Následně muži zavolal pomoc prostřednictvím tísňové linky. Ten policistům řekl, že si vzal větší množství léků a pokusil se o sebevraždu. Skončil v péči záchranářů.

video: Policie ČR