Mezi stany dětského tábora udeřil blesk

V pátek se prohnala bouřka nad tábořištěm Soumarský most u Teplé Vltavy na Prachaticku. Jeden z blesků udeřil mezi stany dětského tábora, šest dětí odvezli lékaři do prachatické nemocnice, ale už by měly být zpátky v táboře.

video: HLAVNÍ ZPRÁVY / CNN Prima NEWS