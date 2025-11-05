Nevěděl jsem, že si to k policistům nemůžu dovolit, dejte mi šanci, žádal u soudu Hrebičík
Jedenatřicetiletý Michal Hrebičík si odsedí dva roky a deset měsíců ve věznici s ostrahou. Trest mu ve středu potvrdil Krajský soud v Praze. Muž opakovaně útočil na benešovské policisty, poničil jejich služební auta, nadával jim, vyhrožoval nebo na ně posílal smyšlená udání. U odvolacího soudu žádal mírnější trest, senát mu však nevyhověl.
00:20
Trénink na blackout nebo test trpělivosti. Ve Žďáře nefunguje veřejné osvětlení
Domácí5. 11. 2025 16:02
00:31
Prostějov zprovoznil nový dopravní terminál v ulici Újezd
Domácí5. 11. 2025 16:00
00:46
Bývalé ghetto zmizí, z ruiny v centru Plzně vznikne dům s moderními byty
Domácí5. 11. 2025 15:50
00:59
Češka Natálie Puškinová vyhrála Miss Earth 2025
Společnost5. 11. 2025 15:50
00:41
Basketbalové El Nordico kadetek
Sport5. 11. 2025 15:24
05:29
Je to možná jeden z největších internetových podvodníků u nás, říká o Hrebičíkovi youtuber
04:09
Jedna vulgarita za druhou. Jak Hrebičík komunikoval s policisty
04:00
Nevěděl jsem, že si to k policistům nemůžu dovolit, dejte mi šanci, žádal u soudu Hrebičík
32:20
Potřebuje prezident Turkův skalp? Staří bílí muži glosují skládání vlády
Domácí5. 11. 2025 15:00
00:45
Ikona machismu Liver King užívá i steroidy. Pro fanoušky je zklamáním
Lifestyle5. 11. 2025 14:58
00:27
Za vyhrožování střelbou dostal školák podmínku
Krimi5. 11. 2025 14:36
00:33
Na Žďársko se vrací původní odrůdy stromů
Domácí5. 11. 2025 14:06
00:57
Okamura slibuje, že bude nestranným předsedou. Podávám ruku každému, řekl
Domácí5. 11. 2025 13:52
00:32
Mám tři plastiky, přiznala gymnastka Bilesová. Na videích to však není znát
Lifestyle5. 11. 2025 13:48
01:22
Žena sebrala cizí kabelku zapomenutou na lavičce
Krimi5. 11. 2025 11:48
00:34
Mexická prezidentka čelila nechtěným dotykům muže. Chtěl ji i políbit
Zahraniční5. 11. 2025 11:24
00:19