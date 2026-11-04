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Milovník rychlé jízdy s čerstvým řidičákem smetl v zatáčce motorkáře, ten zemřel

Krimi | KRIMI
Okresní soud v Litoměřicích otevřel ve středu případ tragické dopravní nehody z loňského září. Na lavici obžalovaných usedl pětadvacetiletý Petr Krausz, který nezvládl kvůli vysoké rychlosti vůz a vjel do protisměru, kde zabil motorkáře. Hrozí mu až šest let vězení.
video: iDNES.tv
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