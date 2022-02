VIDEO: Nezletilí se opili na oslavě, prozradily je dopravní značky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Možná kdyby nechali na pokoji dopravní značky, místní by jim hlučnou zábavu i přes nadcházející noční klid prominuli. Ve chvíli, kdy je ale skupina lidí začali otáčet, zavolali místní na tísňovou linku 156. Strážníci zastihli sedmičlennou skupinku v ulici Na Pískách. Při kontrole totožnosti vyšlo najevo, že dva z nich ještě nedovršili 18 let. Zjevně nechtěli trhat partu a na oslavě, která proběhla v nedaleké hospodě, si nějakou tu skleničku dali. Mladík nadýchal přes 1,5 promile, slečna o promile méně. Manipulaci se značkami v křižovatce Na Pískách x Berkovská ale všichni shodně popřeli. Svědek však hlídce potvrdil, že se jedná o skupinku, kterou u značek viděl. Hlídka místo zkontrolovala a značení bez zjevného poškození vrátila do původního stavu. Protože zdravotní stav mladistvých nebyl akutní, přijeli si je vyzvednout rodiče. Na místo se dostavila také matka oslavence a strážníkům sdělila, že byla s manželem do 21. hodiny ve stejné restauraci a věděla o konzumaci alkoholu mladistvých.

video: MP Praha