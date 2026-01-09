Mladíci testovali sílu ledu na soutoku řek i dupáním, zasáhli strážníci
Mrazivé počasí posledních dní pokrylo většinu vodních ploch ledem, což láká ke klouzání a bruslení. Někteří lidé při tom ovšem zbytečně riskují, jak dokazuje situace z Olomouce. Strážníci tam vyháněli dva mladíky, kteří se rozhodli vyrazit na velmi rizikové místo - zamrzlou tekoucí vodu tvořenou soutokem dvou řek.
01:42
Bílý dům se postavil za imigrační agenty po smrtelné střelbě v Minnesotě
Zahraniční9. 1. 2026 14:00
00:26
Mladíci testovali sílu ledu na soutoku řek i dupáním, zasáhli strážníci
Krimi9. 1. 2026 13:46
00:34
Má jen jednu nohu a žádné ruce, přesto žena vše sama zvládá na jedničku
Lifestyle9. 1. 2026 13:22
00:25
Žena zbloudila na procházce, cestu si zkrátila po průtahu krajským městem
Krimi9. 1. 2026 13:08
02:40
Instruktor autoškoly natáčí populární videa
Domácí9. 1. 2026 13:00
00:52
Evropa musí brát Grónsko vážně, jinak zasáhnou Spojené státy, říká Vance
Zahraniční9. 1. 2026 12:46
00:34
Říční ledoborec na Labi rozbíjí zmrzlou krustu
Domácí9. 1. 2026 12:40
01:51
Na pražském Staroměstském náměstí likvidovali vánoční strom
Domácí9. 1. 2026 12:18
01:46
Pod srnkou se na Labi prolomil led, pomoc potřebovala i labuť
Krimi9. 1. 2026 12:10
01:07
Americký viceprezident podporuje sílící protesty v Íránu
Zahraniční9. 1. 2026 12:06
01:47
Nasněžilo a v Praze kolabuje doprava
Domácí9. 1. 2026 11:30
01:11
Tramvajačka uvláčela mladíka. Měla ho v kolejišti vidět, přesto do vězení nepůjde
Krimi9. 1. 2026 11:28
02:53
Nebezpečný útěkář z Bohnic před soudem. Žalobkyně ho chce nechat vyhostit z Česka
Krimi9. 1. 2026 11:12
00:27
Pardubice už nebude hyzdit ostudné torzo Brány borců, začala její oprava
Domácí9. 1. 2026 10:58
32:34
Komunisti jsou jako škvoři pod kamenem, říká Sokol k zákazu propagace
Rozstřel9. 1. 2026 10:00
01:27
Převrácený kamion zablokoval D6 za Prahou
Domácí9. 1. 2026 10:00
Následující videa
00:25
Žena zbloudila na procházce, cestu si zkrátila po průtahu krajským městem
01:46
Pod srnkou se na Labi prolomil led, pomoc potřebovala i labuť
01:11
Tramvajačka uvláčela mladíka. Měla ho v kolejišti vidět, přesto do vězení nepůjde
02:53