Mladík brutálně napadl muže sedícího na lavičce

Minulý týden v sobotu 15. května v ulici V Kopečku v Hradci Králové před Pivním barem Bouda mezi 2:25 až 2:30 napadli dva mladí muži zatím bez zjištěného důvodu na lavičce sedícího 35letého muže. Napadený muž utrpěl zranění, s kterým byl převezen rychlou záchrannou službou do nemocnice na ošetření. „Jelikož se nám do současné doby nepodařilo zjistit totožnost útočících mladíků, obracíme se s žádostí o pomoc na veřejnost. Žádáme, aby se na linku 158 ozvali buď přímo útočníci, nebo svědci, kteří mladíky na videozáznamu poznali, nebo by mohli podat jakoukoliv informaci, která by přispěla k objasnění incidentu,“ uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová s tím, že pachatelům hrozí až dva roky vězení.

video: Policie ČR