Mladík, který ubodal muže v Brně, byl vzat do vazby

V sobotu vraždil, v pondělí ho zadrželi, ve středu byl vzat do vazby. Městský soud v Brně do ní poslal mladíka, kterého policisté obvinili, že brutálně ubodal muže, který jej po nočním seznámení v baru pozval k sobě do bytu. Útočníkovi hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. S vazbou souhlasil, podle státní zástupkyně potřebuje psychiatrickou pomoc.

video: iDNES.tv