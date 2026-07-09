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Mladík s čerstvým řidičákem překročil v Brně rychlost o více než 100 kilometrů v hodině

Krimi | KRIMI
Mladík s čerstvým řidičákem projel okolo policejního auta rychlostí 165 kilometrů v hodině. Povolenou rychlost překročil o více než stovku.
video: PČR
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