Mladý muž poničil nové nádraží v Praze. Natočila ho kamera a hledají policisté
Policisté pátrají po neznámém muži, který popsal několik skleněných tabulí na nádraží, čímž způsobil škodu za více než sto padesát tisíc korun. Řádil tam hned několikrát. Pokud ho znáte, kontaktujte policii.
00:27
Policie v centru Plzně prověřovala podezřelý kufr, okolní doprava stála
Domácí17. 10. 2025 14:36
00:37
Kamioňáci si na novém parkovišti neodskočí. Chytré toalety jsou mimo provoz
Domácí17. 10. 2025 14:02
02:56
Opilý muž se řítil Brnem s proraženými pneumatikami a 3,42 promile
Krimi17. 10. 2025 13:52
01:24
Požadavky na odebrání resortu životního prostředí Motoristům jsou nesmyslné, řekl Babiš
Domácí17. 10. 2025 13:50
00:44
V Bukurešti vybuchl osmipatrový dům
Zahraniční17. 10. 2025 13:36
01:33
Krimi17. 10. 2025 13:34
03:08
Babiš vyzval Fialu k odmítnutí klimatických cílů na nadcházejícím summitu lídrů EU
Domácí17. 10. 2025 13:18
00:42
Střet zájmů... nejdřív s tím seznámím pana prezidenta, řekl novinářům Babiš
Domácí17. 10. 2025 13:08
01:15
Kvůli spěchu jihomoravští šoféři porušovali dopravní předpisy
Krimi17. 10. 2025 12:56
01:26
Sestřih zákroků českého brankáře Davida Ritticha v utkání NHL proti Edmontonu
Sport17. 10. 2025 12:16
00:43
Král rybníků Rožmberk odstartoval výlov
Domácí17. 10. 2025 12:08
01:32
Spellcasters Chronicles - trailer
Lifestyle17. 10. 2025 11:58
00:28
Chodí spolu? Média spekulují o vztahu belgické princezny a lichtenštejnského prince
Společnost17. 10. 2025 11:50
00:48
Madagaskar má nového prezidenta. Moci se ujal plukovník, jenž podpořil protesty
Zahraniční17. 10. 2025 11:24
00:30
Severokorejští operátoři dronů pomáhají Rusku zaměřovat údery na Ukrajině
Zahraniční17. 10. 2025 11:12
00:31
Pro známé lidi jsou soukromé věci citlivé, říká Dua Lipa o tajení snoubence
Lifestyle17. 10. 2025 11:10
00:36
V Římě vybuchlo auto známého novináře. Postavila se za něj i Meloniová
Zahraniční17. 10. 2025 10:44
00:30
Je to špatný chlap, komentuje Trump bývalého poradce Johna Boltona
Zahraniční17. 10. 2025 10:40
00:57
Meghan hněte těsto ve špercích za miliony. Odstartovala kulinářská show
Společnost17. 10. 2025 10:22
01:08
Již odsouzený podnikatel Nemrah odmítl v kauze Dozimetr vypovídat
Krimi17. 10. 2025 10:12
