Montér nepodcenil ticho za dveřmi. Policisté vyrazili dveře a ženě zachránili život
Duchapřítomný montér dveří zachránil v Ostravě-Přívoze život 65leté ženě, která zůstala po mozkové příhodě ležet bezmocně na zemi v kuchyni. Muž to oznámil na linku 158 a policisté do bytu násilím pronikli. Seniorce poskytli první pomoc do příjezdu záchranářů.
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