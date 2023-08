VIDEO: Motorkář narazil zezadu do auta. Spolujezdkyni museli resuscitovat Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Motorkář narazil zezadu do auta. Spolujezdkyni museli resuscitovat

V pátek dopoledne došlo u Benátek nad Jizerou ve směru na Jiřice k vážné nehodě. Řidič osobního auta tam chtěl odbočit ze silnice, ovšem za ním jedoucí motorkář na to už nedokázal zareagovat a narazil zezadu do osobního auta. Spolujezdkyně z motorky se při pádu velmi vážně zranila a záchranáři ji museli desítky minut resuscitovat. Následně ji přepravili vrtulníkem do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Okolnosti nehody policisté šetří.

video: iDNES.tv