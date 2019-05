VIDEO: Motorkář ujížděl policejní hlídce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Až rozkopaná silnice zastavila motorkáře, který se spolujezdkyní ujížděl policejní hlídce. Při noční honičce jel nebezpečně rychle, přejížděl do protisměru a narazil do policejního auta. To vše bez řidičského průkazu. Muži nyní hrozí až dva roky ve vězení.

video: PČR