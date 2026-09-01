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Motorkář ujížděl policistům na Hodonínsku téměř dvoustovkou

Krimi | KRIMI
Hodonínští dopravní policisté si v civilním vozidle všimli motocyklisty, který na silnici I/380 z Hodonína směrem na Mutěnice kličkoval a jel vysokou rychlostí. Rozhodli se proto muže dojet a zkontrolovat. Motocyklista však pokračoval rychlostí dosahující téměř 200 kilometrů v hodině.
video: PČR
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