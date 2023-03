VIDEO: Člen motorkářského gangu pašoval kokain v nádržce na vodu do ostřikovačů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kokain do České republiky dopravoval muž jako člen zahraničního motorkářského gangu na základě pokynů hierarchicky výše postavených členů gangu sídlících v Nizozemí. Drogu ukrýval v nádržce na kapalinu do ostřikovačů ve svém vozidle, které pro tyto účely využíval opakovaně. Celníci za období dvou let zadokumentovali několik takovýchto cest, přičemž dotyčný dovezl a dále rozdistribuoval během této doby několik kilogramů drogy za miliony korun. Bylo to součástí fungování gangu a zajišťování financování jeho činnosti. Droga končila v rukách uzavřené klientské společnosti odběratelů a uživatelů. Celníci zadrželi pět osob (automechaniky a další distributory), provedli osm prohlídek a zajistili 780 g kokainu, 1800 g marihuany, vozidlo BMW 220i a motocykl Harley-Davidson FXBB v celkové hodnotě cca milion korun. Dále pak finanční hotovost ve výši 150 000 Kč, komunikační a výpočetní techniku a další důkazní materiál dokládající trestnou činnost zadržených osob. Pachatelům hrozí až 12 let vězení.

video: Celní správa