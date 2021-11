VIDEO: Měl jen zvednout povalený koš, skončilo to rvačkou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Měl jen zvednout povalený koš, skončilo to rvačkou

Jako velký frajer se zřejmě cítil mladý cizinec, který na náměstí Republiky před zraky strážníků povalil betonový koš a křičel na ně „fuck you“. Hlídka muže vyzvala, aby se uklidnil, prokázal totožnost a koš vrátil do původního stavu. Cizinci se ale reakce strážníků nelíbila a velmi hlasitě to dával stále najevo, čímž upoutal pozornost kolemjdoucího, který si začal událost natáčet na mobil. Cizince jeho počínání rozčílilo natolik, že se ho pokusil napadnout a vyrazit mu telefon z ruky. Hlídka okamžitě zakročila a muže za pomoci donucovacích prostředků zpacifikovala. Na dalšího agresivního muže narazila hlídka městské policie v u stánku v Krhanické ulici. Poté, co se trochu probral, spustil lavinu urážek a výhrůžek na adresu hlídky. Výzvy strážníků ignoroval, pak náhle zavrávoral a upadnul. Okamžitě ale vyskočil a se zaťatou pěstí a slovy „já tě zabiju“ zaútočil na strážníky. Skončil v poutech a s hladinkou 3,7 promile i na záchytce.

video: MP Praha