Mrtvolu bratrance schoval do sudu pod podlahu

Na třináct let poslal českobudějovický soud do vězení Jana S., který podle obžaloby zabil svého bratrance. Vražda se stala před 11 lety v Českých Velenicích na Jindřichohradecku. Obžalovaný podle spisu muže ubodal a uložil do sudu, který zabetonoval ve sklepě. Tehdejší partnerka poškozeného Kristýna Š. dostala za účastenství ve formě pomoci vraždy deset let vězení.

video: iDNES.tv