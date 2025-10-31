Mufloni se při souboji zaklesli rohy. Odtrhnout je museli policisté

Krimi | KRIMI
Nejen s lidskými rváči, ale také s těmi z říše divoké zvěře se občas potýkají policisté. U silnice mezi Bochovem a Toužimí tak před několika dny řešili souboj dvou muflonů. Ti se po vzájemném souboji dostali do klinče, z něhož se sami nedokázali vyprostit.
video: PČR
