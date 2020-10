VIDEO: Muž je obviněn z ubití ročního dítěte Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Muž je obviněn z ubití ročního dítěte

Okresní soud v Teplicích poslal do vazby jednačtyřicetiletého muže podezřelého z brutálního ubití ani ne rok a půl staré holčičky. V současné době je obviněný z těžkého ublížení na zdraví s trestní sazbou od osmi do šestnácti let. -

video: iDNES.tv