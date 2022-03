VIDEO: Muž se zaseknul v kontejneru, nemohl tam ani zpět Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Muž se zaseknul v kontejneru, nemohl tam ani zpět

Pražští policisté vyjížděli v neděli, krátce před šestou hodinou ranní, do Španielovy ulice v Praze 6, kde se dle oznámení na linku 158 mělo z parkoviště ozývat volání o pomoc. Překvapení policisté nalezli muže do půl pasu zaklíněného v kontejneru na elektroodpad. Jelikož ho z něj nebylo možné vytáhnout, zavolali si policisté na pomoc hasiče. Ti muže, který v kontejneru hledal věci, které by mohl odcizit, museli vyprostit pomocí rozbrušovací pily. Jelikož se muž v kontejneru nacházel několik hodin a venku bylo mrazivé počasí, převzali si ho přivolání záchranáři. Ten však jejich péči odmítl a tak byl policisty rovnou převezen na policejní služebnu. Tam byl oznámen na příslušný správní orgán kvůli spáchání přestupku majetkového charakteru.

video: Policie ČR