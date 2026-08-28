Muž kradl v táborském Muzeu iluzí hrací kartičky
Muzeum iluzí v Táboře má za sebou jednu neobvyklou, ale i smutnou událost. Přišel tam muž s dětmi, který si chtěl koupit speciální hrací kartičky. Ty však nejsou na prodej a dávají se pouze ke vstupnému. To muž odmítl, a když se na malou chvíli pokladní otočil, ukradl celý balíček. Zástupci muzea případ nahlásili i na policii a zveřejnili video z události.
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Muž kradl v táborském Muzeu iluzí hrací kartičky
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