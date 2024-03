VIDEO: Muž křičel strážníky, že je postižený, a tak může stát autem na chodníku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do nepříčetnosti se rozčílil řidič, kterého chtěli strážníci upozornit na to, že stojí na chodníku, kde nemá co dělat. Muž na ně začal nevybíravě křičet, proč jej buzerují a že on může, protože je postižený.

video: MP Brno