Muž lezl po střeše služebny kvůli mědi, prozradily ho podezřelé zvuky
Drzost některých zlodějů nezná mezí. O tom se tento týden přesvědčili plzeňští strážníci, kteří lapili muže, jenž kradl měď přímo na budově, kde mají policejní služebnu.
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