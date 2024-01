VIDEO: Muž na útěku se před policisty schoval do gauče Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kriminalisté obvinili muže, který nejprve ujížděl v kradeném autě a pak se schoval do jednoho z bytů v domě v Ostravě-Přívoze do rozestlaného gauče. Ukázalo se, že měl na svědomí i sérií vloupání do osobních aut.

video: PČR