Muž s pistolí chtěl vyloupit zastavárnu, zahnala ho dávka pepřového spreje

Krimi | KRIMI
Policisté v jeden den objasnili hned dvě loupeže v zastavárnách na Přerovsku. V Kojetíně vešel do zastavárny maskovaný muž a žádal s pistolí v ruce vydání zlatých věcí, obsluha se ale nenechala zastrašit. Vytáhla pepřový sprej a použila ho, čímž muže zahnala na útěk.
video: PČR
