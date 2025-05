VIDEO: Muž se zákazem řízení opakovaně ujížděl policistům Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Muž se zákazem řízení opakovaně ujížděl policistům

Po poli i po lesní cestě ujížděl toužimským policistům šestatřicetiletý řidič škodovky. Nebyla to jeho první honička s muži zákona, za volantem přitom nemá co dělat. Aktuální zákaz řízení by mu vypršel na podzim letošního roku.

video: iDNES.tv