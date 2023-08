VIDEO: Muž se zákazem řízení ujížděl hlídce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Muž se zákazem řízení ujížděl hlídce

Policisté z Benešova nad Ploučnicí na konci července několik kilometrů pronásledovali řidiče ve voze Audi. Jeho jízda skončila poté, co najel do příkopu u polní cesty, kde uvázl. Ukázalo se, že muž má zákaz řízení. Auto bylo navíc podle všeho kradené. Už po 36 hodinách byl postaven před soud, který ho poslal na devět měsíců do vězení.

video: Policie ČR