Ani šest vyslovených zákazů řízení nezabránilo muži na Hodonínsku, aby usedl do automobilu, navíc poté, co kouřil marihuanu a s nepřipoutaným dítětem . Jeho nebezpečné jízdy si všiml policista při cestě do práce. Auto nezodpovědnému řidiči policisté zabavili.

video: PČR