Muž se zastal ženy a dostal za to pěstí

Svědka, který se zastal ženy napadené bývalým druhem a dostal za to pěstí do hlavy, hledají už třetím týdnem policisté z Přerova, neboť by potřebovali jeho výpověď. Nyní se na něj proto rozhodli obrátit prostřednictvím veřejné výzvy.

video: PČR