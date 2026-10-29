Opilý senior s autem smetl sloup a naboural do autobusu
Nehodu, při které v úterý ve Žďáru nad Sázavou narazil řidič nejprve do sloupu veřejného osvětlení a poté do stojícího autobusu, zaznamenala kamera. Jen pár vteřin předtím prošli místem tři lidé.
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