Policie hledá útočníka, který bezdůvodně napadl muže

Pražští kriminalisté se zabývají případem brutálního napadení, které se stalo v prodejně potravin v Praze 10. Tam neznámý útočník začal bezdůvodně kopat do hlavy a do břicha muže, který si šel koupit večeři. Po incidentu jej záchranáři převezli s vážnými zraněními do nemocnice. Policie nyní po útočníkovi pátrá.

video: PČR