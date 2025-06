VIDEO: Muž škrtil exmanželku, dostal osm let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Necelou hodinu trval soud s 32letým Jakubem Boháčem z Kopřivnice, který se loni v září pokusil zavraždit svou bývalou manželku. Škrcení kabelem od žehličky na vlasy však nedokončil, protože se žena usilovně bránila a navíc do pokoje vběhla probuzená její dcera. Soud muže nakonec po dohodě o vině a trestu poslal do vězení na osm let a ženě musí zaplatit sto tisíc korun.

video: iDNES.tv