Muž útočil boxerem v baru v České Lípě
Brutální útok v jednom z českolipských barů vyšetřují policisté. Agresor s kovovým boxerem tu napadl několik mužů. Nejdřív zaútočil na člena ochranky baru a jeho kolegu, poté na náhodného hosta. Případem se zabývá policie.
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