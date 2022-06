VIDEO: Muž v Ostravě přepadával staré lidi, spadli prý však sami Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Muž v Ostravě přepadával staré lidi, spadli prý však sami

Ostravská policie dopadla 28letého muže, který přepadával staré lidi ve věku od sedmdesáti do devadesáti let a kradl jim cennosti. K zadržení pomohl kriminalista, který si ho cestou do práce všiml a uvědomil si, že jde o hledaného muže. Zadržený pak tvrdil, že přepadeným nechtěl ublížit, přičemž prý upadli sami a on jim ještě nabídl pomoc.

video: PČR