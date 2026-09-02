Muž v Plzni ničil vybavení domu, je držitelem zbraní
Policisté zasahovali v Plzni na Doubravce, kde se údajně v jednom z rodinných domů nacházel muž, který ničil vybavení. Jelikož je držitelem několika zbraní, vyjela na místo i zásahová jednotka. Ta muže zadržela.
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