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Muž vytáhl obušek a urazil řidičce zrcátko

Krimi | KRIMI
Video z potyčky dvou řidičů v Brně natočil náhodný svědek. Jeden z aktérů během hádky vytáhl teleskopický obušek a vybil si zlost na autě své protivnice. Incident se odehrál na frekventované silnici a už ho řeší policie.
video: Krimi zprávy CNN Prima News
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