Střílel na ulici, proti policii ale neměl šanci

Dramatické chvíle se odehrály poslední červencovou neděli na Jižním Městě, kde po ulici chodil muž se zbraní v ruce, byl agresivní a dokonce ze zbraně několikrát vystřelil. Na místo proto vyrazily prvosledové hlídky z pohotovostní motorizované a speciální pořádkové jednotky, aby situaci vyřešily. Po chvíli podezřelého vypátraly a zadržely za použití donucovacích prostředků. U zadrženého muže, který byl pod vlivem alkoholu, pak zajistily vzduchovou zbraň na kovové kuličky a více než 10 gramů marihuany. Celý případ nyní řeší ve zkráceném přípravném řízení policisté z místního oddělení Jižní Město pro podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví a nebezpečné vyhrožování. Zjistili totiž, že muž se zbraní je podezřelý z vyhrožování smrtí a několikrát vystřelil po poškozeném. Toho zasáhl do hýždí a střelbou také poškodil skleněnou výplň okna. V případě odsouzení mu tak hrozí až tříletý pobyt ve vězení.