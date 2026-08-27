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Muž znásilňoval dívku, matka jí držela ruce

Krimi | KRIMI
Bití dětí rukama, vařečkou nebo páskem hlava nehlava kvůli drobnostem. Zavírání do sklepa, trápení hladem. Minimálně dvě dívky, když navštěvovaly základní školu, čelily opakovanému znásilňování. To vše se podle soudu odehrávalo asi 10 let v jedné domácnosti v Karlovarském kraji. Krajský soud v Plzni dnes vynesl nad tyranskou dvojicí rozsudky.
video: iDNES.tv
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