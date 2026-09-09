Muže hledá policie: Vykradl auto před OC v pražské Jeremiášové ulici
9. 9. 2026 13:44 Krimi
Nákup do kufru, zabouchnout páté dveře a ještě rychle vrátit vozík. Auto je přece pár metrů daleko a za chvilku jsme zpátky. Jenže pár sekund může stačit. Přesně takovou situaci využil muž na parkovišti před obchodním centrem v Jeremiášově ulici v Praze.
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