Muže oběšeného na stromě zachránili strážníci

Do Soukenické ulice na Praze 1 zavedlo strážníky původně jiné oznámení, a to o muži kopajícím do zaparkovaného vozidla. Místo toho však kousek od místa dostali hlášení o oběšeném muži. Toho strážníci neprodleně odřízli, odstranili z krku smrtící smyčku a započali s resuscitací. Ta byla nakonec úspěšná.

video: MP Praha