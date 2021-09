VIDEO: Muže z Karlovarska odsoudili za terorismus na Ukrajině, dostal 20 let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Krajský soud v Plzni poslal šestadvacetiletého Lukáše Nováčka z Karlovarska na 20 let do vězení, jak navrhoval státní zástupce. Muž se podle obžaloby v roce 2015 aktivně zapojil do ukrajinského konfliktu na straně ruských separatistů. Mladík se sice přiznal, že na Ukrajině byl, ale do lidí nestřílel. Prý jen škrábal brambory.

