Student plánoval útok na budějovickou „zdrávku“
Student Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Českých Budějovicích na sociálních sítích vyhrožoval škole. Její ředitel přijal preventivní opatření. Před budovou od úterního rána stojí policejní auto. Student skončil v diagnostickém ústavu.
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