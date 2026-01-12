Na Českolipsku hoří stodola

Krimi | KRIMI
Hasiči od brzkého rána zasahují u požáru stodoly v Božíkov na Českolipsku. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Zásah jim komplikuje mrazivé počasí.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:01

Hasiči v animaci ukázali, jak náročná byla záchrana zraněného jeskyňáře
Domácí
12. 1. 2026 10:58
00:27

Plzeňský nosorožec se v Polsku střetl s nerovným soupeřem
Domácí
12. 1. 2026 10:44
01:02

Odvážná liška chtěla ukrást rybářům celý úlovek
Zahraniční
12. 1. 2026 10:04
32:26

Pivo je kalorická bomba a Češi si to odmítají připustit, říká obezitolog
Rozstřel
12. 1. 2026 10:00
00:35

Muž obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně je před soudem
Krimi
12. 1. 2026 9:46
00:48

Muž se zbraní v ruce napadl jiného, ozbrojení policisté jej zpacifikovali
Krimi
12. 1. 2026 9:12
01:13

Rodiny čekají na propuštění vězňů ve Venezuele
Zahraniční
12. 1. 2026 8:48
00:24

Na Českolipsku hoří stodola
Krimi
12. 1. 2026 8:34
00:50

Od požáru auta vzplála na jihu Čech skladová hala
Krimi
12. 1. 2026 8:28
00:47

Německý kancléř Merz zahájil oficiální návštěvu Indie, navštívil Sabarmati Ashram
Zahraniční
12. 1. 2026 7:56
00:41

Kubánci reagují na Trumpův tlak: konec venezuelské ropy vyvolal smíšené reakce
Zahraniční
12. 1. 2026 7:28
01:15

Lidé v Lovosicích mohou po letech na rentgen
Domácí
12. 1. 2026 7:08
28:34

Chci návrat ODS k tvrdé pravici a kapitalismu, říká kandidát na šéfa ODS
Rozstřel
12. 1. 2026 0:06
00:58

Dva lidé zemřeli na Nymbursku po čelním střetu s cisternou. Ujížděli policistům
Krimi
11. 1. 2026 19:12
00:53

Zápas malých hokejistů skončil hromadnou rvačkou
Sport
11. 1. 2026 19:06
01:47

Vetešník ze zámku vytvořil království starých věcí
Domácí
11. 1. 2026 17:00
00:22

Na brněnském hlavním nádraží vykolejil vlak
Domácí
11. 1. 2026 15:18
02:49

Turkovi na ministerstvu chystám kancelář, prezident kádruje, řekl Macinka
Domácí
11. 1. 2026 13:18
00:48

Průzkum: Motoristé by se do Sněmovny nedostali, ANO drtivě vede
Domácí
11. 1. 2026 13:00
00:23

Konec gigafactory v Dolní Lutyni? Babiš projekt odmítl, chce tam jinou investici
Domácí
11. 1. 2026 12:32

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.