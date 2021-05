VIDEO: Na děti jsem pásek s rozžhavenou přezkou nikdy nepoužil, hájí se muž Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na děti jsem pásek s rozžhavenou přezkou nikdy nepoužil, hájí se muž

V opilosti k trestání dětí používal pásek s nažhavenou přezkou, kabel, nutil je jíst sůl, klečet nebo běhat kolem auta. To je jen část praktik, které používal podle obžaloby pět let nyní osmatřicetiletý muž z Plzeňska. Fyzickým útokům čelila i jeho bývalá družka. K pohlavnímu styku měl nutit i nevlastní dceru, které v té době ještě nebylo ani 15 let.

video: iDNES.tv