Na Hodonínsku hoří pole i několik zahradních chatek, hasičům pomáhá traktor

Mezi Rohatcem a Hodonínem hoří pole, oheň se rozšířil i k blízké zahrádkářské kolonii a zachvátil i několik zahradních chatek. Rozloha hořící plochy je asi 1000 na 500 metrů. Řekl to mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný. Videa mají hasiči dvě, u jednoho hasí vrtulník, tak třeba by to šlo spojit

video: HZS