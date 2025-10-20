Na jatkách ve Žlunicích tahají nemohoucí krávy navijákem
Státní veterinární správa podá na společnost Jatky Jezdinský ze Žlunic na Jičínsku trestní oznámení pro závažné týrání hospodářských zvířat. Reaguje tím na podnět spolku Zvířata nejíme. Spolek dnes zveřejnil záběry z jatek, na nichž jsou vidět nemohoucí kusy skotu tahané navijákem. Také uvedl, že firma vyváží krev ze zabitých zvířat na pole.
00:46
Martin Půta po obvinění policie zůstává hejtmanem Libereckého kraje
Domácí20. 10. 2025 16:04
01:11
Psal, že půjde na vládu se samopalem. U soudu dostal tři roky vězení
Krimi20. 10. 2025 15:58
01:56
Samopal, se kterým chtěl jít Matějný na Úřad vlády, byl funkční, řekl znalec
Krimi20. 10. 2025 15:58
02:27
Na jatkách ve Žlunicích tahají nemohoucí krávy navijákem
Krimi20. 10. 2025 15:52
04:29
Odebírání krve a kontrola aligátorů čínských v jihlavské zoologické zahradě
Domácí20. 10. 2025 15:52
01:29
Při nehodě u Slaného zemřel řidič nákladního auta
Domácí20. 10. 2025 15:40
00:37
Merz trvá na výroku o problému v rázu německých měst
Zahraniční20. 10. 2025 15:16
01:14
Policejní pes Kid zachránil život ztracenému myslivci
Krimi20. 10. 2025 15:02
01:06
Na zanedbaném náměstí Hradec upraví okolí umělecké vyhlídky
Domácí20. 10. 2025 14:10
00:33
Třináctiletý chlapec zemřel po pádu z okna gymnázia
Domácí20. 10. 2025 14:04
01:31
David Pastrňák v utkání NHL dvakrát překonal Vítka Vaněčka
Sport20. 10. 2025 13:02
01:00
Pojede do Budapešti i Zelenskyj? ptala se reportérka. Trump neodpověděl
Zahraniční20. 10. 2025 12:48
02:32
Trailer k romantické komedii Na horách
Společnost20. 10. 2025 12:18
01:33
Zloději v Louvru kradli šperky, překvapili je návštěvníci
Zahraniční20. 10. 2025 12:04
00:44
Obnovenou kapli posvětil biskup
Domácí20. 10. 2025 11:34
00:32
Vítězkou světové soutěže krásy je třicetiletá Filipínka, Češka skončila v top 10
Lifestyle20. 10. 2025 10:46
01:33
Hledáme průniky v programech, řekla před jednáním Schillerová
Domácí20. 10. 2025 10:30
34:32
Demograf: Počet osmdesátníků skokově naroste kvůli odsunu sudetských Němců
Rozstřel20. 10. 2025 10:00
00:41