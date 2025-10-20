Na jatkách ve Žlunicích tahají nemohoucí krávy navijákem

Krimi | KRIMI
Státní veterinární správa podá na společnost Jatky Jezdinský ze Žlunic na Jičínsku trestní oznámení pro závažné týrání hospodářských zvířat. Reaguje tím na podnět spolku Zvířata nejíme. Spolek dnes zveřejnil záběry z jatek, na nichž jsou vidět nemohoucí kusy skotu tahané navijákem. Také uvedl, že firma vyváží krev ze zabitých zvířat na pole.
video: spolek Zvířata nejíme
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:46

Martin Půta po obvinění policie zůstává hejtmanem Libereckého kraje
Domácí
20. 10. 2025 16:04
01:11

Psal, že půjde na vládu se samopalem. U soudu dostal tři roky vězení
Krimi
20. 10. 2025 15:58
01:56

Samopal, se kterým chtěl jít Matějný na Úřad vlády, byl funkční, řekl znalec
Krimi
20. 10. 2025 15:58
02:27

Na jatkách ve Žlunicích tahají nemohoucí krávy navijákem
Krimi
20. 10. 2025 15:52
04:29

Odebírání krve a kontrola aligátorů čínských v jihlavské zoologické zahradě
Domácí
20. 10. 2025 15:52
01:29

Při nehodě u Slaného zemřel řidič nákladního auta
Domácí
20. 10. 2025 15:40
00:37

Merz trvá na výroku o problému v rázu německých měst
Zahraniční
20. 10. 2025 15:16
01:14

Policejní pes Kid zachránil život ztracenému myslivci
Krimi
20. 10. 2025 15:02
01:06

Na zanedbaném náměstí Hradec upraví okolí umělecké vyhlídky
Domácí
20. 10. 2025 14:10
00:33

Třináctiletý chlapec zemřel po pádu z okna gymnázia
Domácí
20. 10. 2025 14:04
01:31

David Pastrňák v utkání NHL dvakrát překonal Vítka Vaněčka
Sport
20. 10. 2025 13:02
01:00

Pojede do Budapešti i Zelenskyj? ptala se reportérka. Trump neodpověděl
Zahraniční
20. 10. 2025 12:48
02:32

Trailer k romantické komedii Na horách
Společnost
20. 10. 2025 12:18
01:33

Zloději v Louvru kradli šperky, překvapili je návštěvníci
Zahraniční
20. 10. 2025 12:04
00:44

Obnovenou kapli posvětil biskup
Domácí
20. 10. 2025 11:34
00:32

Vítězkou světové soutěže krásy je třicetiletá Filipínka, Češka skončila v top 10
Lifestyle
20. 10. 2025 10:46
01:33

Hledáme průniky v programech, řekla před jednáním Schillerová
Domácí
20. 10. 2025 10:30
34:32

Demograf: Počet osmdesátníků skokově naroste kvůli odsunu sudetských Němců
Rozstřel
20. 10. 2025 10:00
00:41

Válka by měla skončit na linii bojů, Donbas musí zůstat, jak je teď, prohlásil Trump
Zahraniční
20. 10. 2025 9:22
00:26

Požár vagonu zastavil provoz na trati na Vyškovsku, nikomu se nic nestalo
Domácí
20. 10. 2025 8:56

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.