Na Klatovsku hořel les. Zkrocený požár hasiči hlídali i v noci
Požár lesa ve strmém kopci u Velhartic na Klatovsku je pod kontrolou. Plochu téměř pěti hektarů v sobotu večer dohašovali hasiči s vrtulníkem s bambivakem. Oheň v těžko přístupném terénu kontrolovali dobrovolní hasiči celou noc, řekl velitel zásahu Aleš Bucifal.
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