Na Klatovsku hořelo pole a les, hasiči vyhlásili třetí stupeň
Desítky hasičů hasily plameny na poli a v sousedním lesním porostu u Újezdce na Klatovsku. U požáru zasahovali s deseti cisterna a vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Hašení jim komplikoval vítr.
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Na Klatovsku hořelo pole a les, hasiči vyhlásili třetí stupeň
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